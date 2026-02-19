Otto e mezzo, da Prodi altro fango su Meloni: "Mentre cuocevo il minestrone..."

L'ex-presidente del Consiglio, Romano Prodi, è stato ospite dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico di La7, condotto da Lilli Gruber. Sono giorni di acceso dibattito per la riforma sulla giustizia, con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenuto al plenum del Csm per sottolineare "il ruolo di rilievo costituzionale del Csm e soprattutto la necessità e l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare particolarmente da parte di altre istituzioni nei confronti di questa istituzione".
La conduttrice, allora, coglie l’occasione per chiedere a Prodi cosa ne pensa della sua "nemica", Giorgia Meloni, con cui ci sono stati screzi in passato e che ora rivendica il Sì al referendum. Prodi ricorda di quando le diede della serva di Trump: "Il Paese ha bisogno di un padre o di una madre, non ha bisogno di un cugino rabbioso".
Ribatte la Gruber: "Eccola, Giorgia Meloni, 'sono una madre, sono una cristiana…'". Prodi torna alla critica: "Una cosa è dirlo, una cosa è presentarti in televisione attaccando. Perché io in questo momento ho un certo ascolto politico? Perché mi ha attaccato in modo incredibile, mentre stavo cuocendo il minestrone in cucina…".
La Gruber, allora, ricorda l’episodio: "Lei ha detto ‘Giorgia Meloni è troppo obbediente a Trump’, quindi la presidente del Consiglio si è arrabbiata". E Prodi: "Lei si è arrabbiata, però l'obbedienza è cieca, pronta e assoluta". La conduttrice chiede: "Quindi lei ribadisce il concetto?". Prodi afferma: "Beh basti vedere con la Palestina, con gli altri temi no? Con il Board of peace...".
Celebre, invece, fu l’attacco del premier ad Atreju, nel 2024, quando rispose per le rime a Prodi così: "Quando ho letto gli improperi isterici che Romano Prodi mi lancia da giorni, ho aperto una bottiglia del mio vino migliore e ho brindato alla mia salute. Ogni patriota deve essere fiero di avere gli improperi di Romano Prodi, siamo ancora dalla parte giusta della storia. Uno che ha svenduto l'IRI, ci ha fatto entrare nell’euro come sappiamo e ha aiutato in modo determinante la Cina di obbedienza se ne intende".