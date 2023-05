Sondaggio Mentana, "effetto Primo maggio": Meloni, voragine sulla Schlein

08 maggio 2023 a

"L'effetto Primo maggio e decreto lavoro". Enrico Mentana motiva così la nuova voragine nei sondaggi tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. L'ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, ormai appuntamento tradizionale del lunedì sera e vero e proprio "barometro politico" della settimana, segna infatti un clamoroso rialzo per Fratelli d'Italia, da mesi stabilmente primo partito, e un contemporaneo sensibile ribasso per il Partito democratico.

I dati si riferiscono alla settimana successiva alla Festa dei lavoratori, con il decreto lavoro accolto come una provocazione dalle opposizioni ma evidentemente assai apprezzato dagli elettori e dagli intervistati. FdI vola al 29,5%, guadagnando in una sola settimana lo 0,7 per cento. Il vantaggio del partito della premier su quello della Schlein aumenta così a 8,4 punti: il Pd, infatti, perde lo 0,4 scendendo al 21,1 per cento.

Al Nazareno guarderanno con una certa inquietudine al trend del Movimento 5 Stelle: l'ex premier Giuseppe Conte, aggredito pochi giorni fa in piazza a Massa, si prende lo 0,3% salendo così al 15,6 per cento. Alle sue spalle, stabile al 9% la Lega mentre perde lo 0,2% Forza Italia, ora al 6,6%, che potrebbe però godere di un rimbalzo questa settimana dopo il ritorno in video del leader Silvio Berlusconi alla convention di Milano. Spacchettato il Terzo Polo, perde colpi Azione di Carlo Calenda (-0,2, scesa al 4,1%) mentre rosicchia qualcosa Italia Viva di Matteo Renzi (arrivato da poche ore alla direzione del Riformista), +0,3 al 2,8%. Briciole, in ogni caso.