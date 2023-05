Presidenzialismo, il sondaggio: 46% favorevole, non solo il centrodestra

Alessandro Gonzato 10 maggio 2023 a

a

a

Non solo elettori di centrodestra. E' favorevole al “presidenzialismo” anche il 47,2% dell’elettorato del Terzo Polo (Azione-Italia Viva). In generale l’elezione diretta del Capo dello Stato piace al 46,6% degli italiani, il 36,8% è contrario e il 16,6 non ha risposto al sondaggio di Euromedia Research (Alessandra Ghisleri) diffuso ieri a Porta a Porta. Entrando nel dettaglio, i sostenitori di Fratelli d’Italia d’accordo con la riforma sono il 73,9%, i leghisti sono ancora più convinti (77,5) ed è favorevole il 70% dei votanti di Forza Italia. Detto dei simpatizzanti di Calenda e Renzi, tra i contrari invece spiccano gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra (partiti capeggiati da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni), seguiti dal 74% di quelli del Partito democratico e dal 54% di +Europa.

L’istituto di sondaggi diretto dalla Ghisleri ha poi sondato gli umori degli italiani sul “premierato”, ossia l’elezioni diretta del presidente del Consiglio e il conferimento di maggiori poteri rispetto a quelli attuali. $ d’accordo il 42% degli intervistati, contrario il 32,4, e non ha risposto il 25,6%. Tra i favorevoli il 75% è rappresentato dagli elettori del partito di Giorgia Meloni, il 67,3% dai berlusconiani e il 55% dai sostenitori della Lega di Matteo Salvini.

"Come la vede una persona su 4": sentenza-Ghisleri, Italia umilia Schlein

Anche in questo caso hanno espresso un giudizio positivo pure gli elettori di Azione-Italia Viva (58,5%), mentre il 18,9% si è detto contrario. Tra questi spicca l’84% degli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra, il 62,2% di quelli del Pd e il 54% di +Europa. Altro sondaggio, e altro indicatore che il consenso nei confronti del governo è tutt’altro che in calo. Stando all’istituto Swg (rilevazione diffusa dal Tg La7) Fratelli d’Italia in una settimana è salito dello 0,7% attestandosi al 29,5 (alle elezioni dello scorso settembre aveva preso il 26%). Si tratta di un dato particolarmente significativo perché emerge durante le “consultazioni” sulle riforme. Il sondaggio mostrato da Enrico Mentana assegna uno -0,4% al Pd, che sostanzialmente ha perso i consensi acquisiti la settimana precedente e viene dato al 21,1%. In leggero aumento il Movimento 5Stelle (+0,3% e 15,6 totale). Lega stazionaria (9%). Forza Italia al 6,6% (-0,2 rispetto a una settimana fa).