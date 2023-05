Matteo Salvini "gela" il sindacalista: "Ma questo è fatto in Cina!"

10 maggio 2023 a

a

a

"Non volete bloccare il Paese? Mi conforta". Queste le parole del vicepremier e ministro Matteo Salvini durante il confronto con i sindacati organizzato questa mattina al Mit. Nel dettaglio, secondo quanto trapela, lo scambio è avvenuto con Gianna Fracassi della Cgil.

"L'incontro - rimarcano alcuni dei presenti - è stato cordiale nonostante alcune posizioni distanti espresse soprattutto dalla Cgil. Al termine, per scherzare sulla determinazione di Salvini sul Ponte sullo Stretto, il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri ha regalato al ministro una scatola di costruzioni per bambini "per realizzare un viadotto in miniatura".

Peccato che il gingillo fosse "made in China", circostanza che ovviamente non è sfuggita a Matteo Salvini. "Ma questo è fatto in Cina!", ha replicato con una risata Salvini dopo aver attentamente esaminato la scatola. Per inciso, il leader della Lega in mattinata ha assicurato che "il Ponte sullo Stretto sarà percorribile nel 2032". La sfida è lanciata, tutto pronto per la grande opera (italiana, non cinese).