Elly Schlein, test decisivo in 3 città: perché rischia grosso

12 maggio 2023 a

a

a

Le prossime elezioni amministrative si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio. L'eventuale ballottaggio, per i Comuni con una popolazione al di sopra dei 15 mila abitanti, sarà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Al voto andranno 793 Comuni e sedici capoluoghi: Massa, Pisa, Siena, Vicenza, Treviso, Sondrio, Imperia e Ragusa, città attualmente guidate dal centrodestra. Ancona, Brescia, Brindisi, Teramo e Trapani, governate dal centrosinistra. Catania e Latina, che erano state commissariate. E Siracusa amministrata da Azione.

"Dove c'è un fannullone...": Pietro Senaldi demolisce Giuseppe Conte

Questa tornata elettorale sarà il primo vero banco di prova per il Pd di Elly Schlein: i dem dovranno provare a tenere nei Comuni che già governano e soprattutto tentare di riconquistare le roccaforti rosse che avevano perso prima delle elezioni regionali in Toscana: Massa, Pisa e Siena. Anche perché il centrosinistra si presenterà insieme al Movimento 5 stelle di Conte in solo 26 Comuni dei 60 in cui si vota. Riuscirà il Pd di Schlein a segnare un cambio di passo?

"Cosa vieni a fare?". Tutto da godere: Schlein "cacciata" dai campeggiatori

Da parte sua il centrodestra si presenta pressoché unito e compatto ovunque. E questo è un innegabile vantaggio. In particolare, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia puntano su Ancona (qui il candidato è di Forza Italia), Brescia (con un candidato leghista) e Catania su cui conta FdI. Per il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, invece, queste elezioni amministrative saranno un test per capire se è un bene continuare ad andare per conto proprio o se sarà meglio allearsi in futuro con il Pd. Alle urne i cittadini daranno delle risposte.