Amministrative, la diretta: Meloni-Schlein, il primo vero scontro. Affluenza in calo

Al voto 595 comuni italiani, dove sono stati chiamati alle urne 4.587.877 elettori. In particolare, si vota in 13 capoluoghi di provincia: Ancona, Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni 28 e 29 maggio. L’affluenza alle 23 di ieri sera 14 maggio era del 46,39 per cento degli aventi diritto, in calo rispetto al 59,89 per cento nelle precedenti consultazioni.

Per il nuovo Pd di Elly Schlein queste elezioni amministrative sono il primo vero test e la prima importante sfida diretta con Giorgia Meloni. I dem infatti dovranno cercare di mantenere la guida delle città che sono già con il centrosinistra e di riconquistare le roccaforti rosse passate al centrodestra prima delle elezioni regionali in Toscana: Massa, Pisa e Siena. Dall'altra parte il centrodestra, che si presenta pressoché unito e compatto ovunque, a differenza del centrosinistra, punta su Ancona (qui il candidato è di Forza Italia), Brescia (con un candidato leghista) e Catania su cui conta soprattutto Fratelli d'Italia.

Ore 14.23 - Castellone del M5s: poca partecipazione

"Queste elezioni amministrative confermano la poca partecipazione al voto, sintomo del distacco tra cittadini ed istituzioni. Per invertire la rotta bisogna partire dall'ascolto e coinvolgere i cittadini, soprattutto i giovani, a prendere parte alla vita della propria comunità, perché confrontarsi con chi vive i problemi dei nostri territori vuol dire trovare soluzioni che siano costruite assieme e quindi condivise". Così la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone.



Ore 13.59 - Pd: segnali positivi, male astensione

"Abbiamo in campo candidature forti e radicate, capaci di confermare buone stagioni di governo come a Brescia e di cambiare volto a cattive gestioni del centrodestra. Ci sono segnali positivi anche se l'astensione è un dato negativo per tutti": queste le parole della capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, a Radio Immagina. La sinistra, insomma, spaventata dall'astensione alta.

Ore 12.25 - Calabria, a urne aperte primi due sindaci eletti

A seggi ancora aperti (per il rinnovo di 41 Consigli comunali) in Calabria da demonica sera ci sono due enti che hanno già i loro nuovi sindaci. Si tratta di Santa Caterina dello Ionio in provincia di Catanzaro e Piane Crati, nel Cosentino, dove al termine della prima giornata di voto è stato raggiunto il quorum del 40% di votanti fissato dalla legge in presenza di solo candidato alla carica di primo cittadino e di una sola lista di aspiranti consiglieri.

Ore 11.55 - Affluenza, in Puglia davanti la provincia di Taranto

In Puglia l'affluenza maggiore, ad ora, si è registrata in provincia di Taranto con il 55,2%, segue quella di Lecce con il 54,16%, poi Bari (49,46%), la provincia della Bat (48,22%), Brindisi (47,84%) e chiude il Foggiano con il 43,54% di affluenza. Si vota in nove Comuni della Città metropolitana di Bari, due nella Bat, otto nella provincia di Taranto, 13 in Salento, 11 nel Foggiano e 8 nel Brindisino, tra cui il capoluogo. Sino alle 23 di domenica sera in Puglia, per le elezioni di 51 sindaci e il rinnovo dei consigli comunali, ha votato un cittadino su due. L'affluenza, infatti, secondo i dati del ministero dell'Interno, è stata del 49,69%, comunque in forte calo rispetto all'ultima tornata elettorale quando si attestò al 65,83%.