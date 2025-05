Scalea, presidente del seggio indagata: ritrovate schede elettorali nella sua borsa

Ecco allora che a urne chiuse la Procura di Paola si è mossa. La presidente del seggio elettorale n.7 è stata iscritta nel registro degli indagati. L'indagata avrebbe "con atti od omissioni contrari alla legge e segnatamente mediante il trafugamento di schede elettorali non vidimate e asportando il sigillo" compiuto "atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la nullità dell'elezione e ad alterarne il risultato. Evento non verificatosi per cause a lei non imputabili". Subito dopo il ritrovamento del materiale elettorale, la presidente di seggio si è giustificata con i carabinieri spiegando di aver portato a casa il materiale per distrazione. Ma a quanto pare le giustificazioni non sono bastate.