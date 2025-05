Scalea, "schede e timbri scomparsi": scoppia il giallo

Due schede elettorali e un timbro sono scomparsi, ieri sera, e sono stati poi ritrovati a un seggio di Scalea, nel Cosentino, dove sono in corso le amministrative. Su 1300 schede destinate al seggio numero 7, infatti, due risultavano mancanti insieme a un timbro. Dai primi controlli, il materiale sarebbe stato portato via per errore da un addetto al seggio. Dell’episodio è stato informato il commissario prefettizio, alla guida dell’ente dopo che la precedente amministrazione era stata sfiduciata. I carabinieri della Compagnia di Scalea, guidati dal capitano Andrea D’Angelo, hanno avviato indagini per ricostruire l’accaduto. Le operazioni di voto proseguono regolarmente.

La scomparsa delle due schede ha creato molte tensioni. Poi, il materiale, come ricostruito dagli inquirenti, è stato trovato nella borsa di un componente del seggio, mentre il timbro è stato trovato nella sua abitazione. Da quanto emerso, il componente del seggio si è giustificato dicendo di aver portato il timbro a casa per distrazione. Le indagini dei carabinieri sono in corso per capire come possa essere accaduta una simile svista.