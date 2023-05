Sondaggio Mentana, Meloni verso la storia: quanto guadagna Fdi

15 maggio 2023 a

Anche in un lunedì in cui a farla da padrone sono le elezioni amministrative, non poteva mancare il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana. Anzi, stavolta le rilevazioni sono state più di una: non solo sulle intenzioni di voto degli italiani, ma anche sulla loro opinione su due temi caldi della politica, ovvero il presidenzialismo e il premierato. Ne è uscito fuori che l’opinione pubblica è spaccata a metà sull’elezione diretta del presidente della Repubblica: 42% favorevole, 40% contrario.

Per quanto riguarda invece il premier, il 61% è d’accordo: ovviamente l’82% di favorevoli tra gli elettori della maggioranza incide, ma anche il 53% degli elettori di opposizione è a favore. Tornando alle intenzioni di voto, Mentana ha sottolineato come Fratelli d’Italia sia a un passo dal 30%: il partito di Giorgia Meloni è dato al 29,8%, in crescita di uno 0,3. Si rafforza anche il Pd, che sale al 21,3% (+0,2) e tiene a debita distanza il Movimento 5 Stelle, che pure guadagna qualcosina (15,8%, -0,2).

Sondaggio che invece non sorride a Matteo Salvini, con la Lega che è rilevata in calo: 8,6%, con una flessione dello 0,4. Forza Italia tiene botta al 6,8% (+0,2), mentre il terzo polo diviso fa fatica: Azione è al 4,1%, Italia Viva è sceso al 2,7%. Nel mezzo c’è l’alleanza Verdi-Sinistra Italiana che vale il 3,4% (+0,1).