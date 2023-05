Donzelli umilia la sinistra: "Vittoria nettissima", chi è la donna che ha trionfato

16 maggio 2023 a

La sinistra prova a nascondersi e a far finta di nulla. Ma il primo round delle amministrative è andato senza dubbio al centrodestra. E così servono le parole di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d'Italia, per svegliare il Pd dal sonno profondo in cui sogna vittorie e pareggi che non esistono. In un'intervista a LaStampa Donzelli mette in chiaro le cose parlando di vittoria "netta" senza se e senza ma: "È una netta vittoria del centrodestra. I risultati di queste amministrative sono ottimi. Al primo turno, fra i comuni che hanno già un vincitore, almeno quattro sono di centrodestra, solo due sono di centrosinistra. Il centrosinistra rimane fuori dal ballottaggio di Terni. Latina, che era governata dal centrosinistra, torna al centrodestra con una vittoria nettissima del suo primo sindaco donna, Matilde Celentano". Una vera e propria sorpresa di queste amministrative

Sulla partecipazione al voto aggiunge: "È un dato tendenzialmente in linea con le amministrative. A volte c’è più interesse, a volte meno. La risposta al tema è ovviamente la buona politica. Ma le amministrative non hanno mai avuto risultati molto più ampi, siamo in media". Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, "quando si governa bene nelle città, quando si governa bene la nazione come stiamo facendo, gli italiani confermano la fiducia". Poi su chi ha voluto vedere in questa tornata elettorale il primo scontro tra Schlein e Meloni, Donzelli afferma: "Non vedevo questo elemento, ma chi l’ha visto dovrà per forza notare che l’effetto Schlein c’è stato solo a vantaggio del centrodestra. Per noi non esisteva proprio questo tipo di competizione, ogni amministrazione fa i conti con i problemi dei cittadini. Hanno provato a spingere questa narrazione da sinistra, ma è tornata indietro come un boomerang, visti i risultati". E sui ballottaggi è fiducioso: "Sono i candidati sindaci con i loro programmi a fare la differenza al ballottaggio. Il ballottaggio non è mai un’operazione di somma algebrica. Al secondo turno si confrontano due visioni delle città e in base a questo i cittadini scelgono".