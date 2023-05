Amministrative, Alessandra Ghilseri: "Cosa accade al Nord", un dato inquietante

17 maggio 2023 a

Il giorno dopo le elezioni amministrative, Alessandra Ghisleri è intervenuta a L’aria che tira, su La7, per condividere la sua analisi del voto. La direttrice di Euromedia Research è partita dal dato dell’affluenza, che è scesa ancora di 2 punti rispetto a cinque anni fa: “Su 100 persone 40 non vanno a votare, rimane un trend che è in continuo sviluppo negativo”.

“Inoltre - ha aggiunto - eravamo abituati a vedere un’affluenza molto più alta al Nord che al Sud, ma stavolta ad esempio in Abruzzo è andata a votare più gente che in Lombardia. Ciò significa che anche al Nord si sta verificando un certo tipo di movimento rispetto a coloro che sono interessati al voto”. Per quanto riguarda i partiti, la Ghisleri ha colto degli aspetti interessanti: “In molti comuni è significativo che le liste civiche abbiano fatto più dei partiti. È un fenomeno tipico ma che non è mai stato così forte come a questa tornata elettorale”.

“In paesi come Cinisello Balsamo, Vicenza, Massa - ha proseguito - ci sono le liste civiche che hanno portato via tanti voti ai singoli partiti. Altro dato interessante è che la cintura di Milano per la seconda volta consecutiva è finita al centrodestra. Il Pd invece è il primo partito in moli comuni, al netto delle liste civiche. Un dato che fa riflettere su come potrebbe essere impostata la campagna elettorale futura”.