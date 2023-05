Meloni anticipa il rientro dal G7? È massima preoccupazione

20 maggio 2023 a

Giorgia Meloni potrebbe anticipare il suo rientro in Italia. Stando a quanto si apprende dal fonti giapponesi, il premier potrebbe rientro prima dal G7. Il summit si concluderà nella giornata di domenica, ma il presidente del Consiglio potrebbe fa rientro già nelle prossime ore. D'altronde la situazione in Emilia-Romagna è molto delicata e la Meloni vorrebbe seguire le evoluzioni dell'alluvione. In ogni caso il premier riuscirà comunque a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, appena atterrato ad Hiroshima.

Il maltempo che ha colpito duramente l'Italia è stato al centro dell'incontro delle sette potenze. Nella mattinata di sabato 20 maggio, il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, in apertura della sesta sessione di lavori ha espresso vicinanza e solidarietà alla Meloni e all'Italia. "Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia", sono state le sue parole.

Intanto ringraziamenti al presidente del Consiglio arrivano anche da sinistra. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna ha parlato di "massima disponibilità, da subito c'è stata piena collaborazione. Oltre alla gestione dell'emergenza, nella quale sono impegnati tutti i Corpi dello Stato e tantissimi operatori e volontari, che ringrazio uno a uno, stiamo lavorando coi ministri competenti a predisporre le misure necessarie: dai ristori e sostegni per famiglie e imprese, agli ammortizzatori sociali per lavoratrici e lavoratori, alla sospensione di mutui e scadenze fiscali. E alle condizioni per ripartire: non appena cadrà l'ultima goccia di pioggia, avvieremo la conta dei danni e la ricostruzione".