Elly Schlein, Eugenia Roccella la travolge: "Dissenso? Guardi i video"

Non si spengono le polemiche dopo il blitz degli attivisti al Salone del Libro per impedire al ministro Eugenia Roccella di parlare. Adesso arriva la risposta chiara e netta della stessa Rocella che di fatto sottolinea l'ipocrisia della sinistra che dà lezioni di democrazia e poi difende chi vuol ridurre al silenzio un ministro o un avversario politico. "Quello che ho vissuto ieri è stato molto grave perché è accaduto in un tempio della libertà, il Salone del libro, poi perché ero là non come ministra, ma per presentare un libro che parlava di femminismo, di lotte delle donne. Il problema però è di metodo. Gli attacchi alla libertà di parola vengono sempre da sinistra.

Come ha detto Renzi, questo è il fascismo degli antifascisti, ma è fascismo", ha affermato il ministro in collegamento con il Congresso di Noi Moderati in corso a Roma. "Ancora più grave - aggiunge Roccella - è che la leader Elly Schlein ci accusi di non essere capaci di tollerare il dissenso.

L’ho invitata ad andare a vedere i video. Grave che la sinistra di opposizione non alzi un coro a difesa della libertà di parola". E su quanto accaduto è intervenuto anche il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini: "Le contestazioni al Salone di Torino alla Roccella sono state indegne e becere. Ci sono due visioni del mondo, quella indegna e becera e spesso ignorante, che ieri ha interrotto il ministro Roccella, senza neanche capire di cosa si stesse parlando".