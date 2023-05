Meloni incoronata da Le Figaro: “Smentiti gli oracoli, cos'è diventata”

22 maggio 2023 a

a

a

Con il passare delle settimane Giorgia Meloni sembra aumentare sempre più il suo gradimento all’estero. Un po’ alla volta la presidente del Consiglio si sta facendo largo con tutti i pregiudizi che l’avevano accompagnata a Palazzo Chigi e si sta facendo apprezzare per il suo lavoro: “Ha smentito gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento”, si legge su Le Figaro, dove è stato pubblicato un lungo commento a firma dell’editorialista Nicolas Baverez.

Il primo merito della Meloni “consiste nell’aver accettato la realtà che l’Italia, incapace di trattare i propri mali, può salvarsi solo attraverso l’Europa”. Non manca poi una stoccata al presidente francese: “Oggi è la Francia di Emmanuel Macron e non l’Italia che si trova isolata politicamente in Europa e nel seno delle democrazie occidentali”. Secondo Le Figaro la premier italiana “ha imposto la sua autorità al governo e alla maggioranza evitando di entrare in conflitto con il molto rispettato presidente della Repubblica. Inoltre ha saputo valorizzare il suo status di prima donna premier e si è servita delle debolezze e della divisione dell’opposizione”.

Insomma, questi primi mesi di governo Meloni hanno convinto Le Figaro, con la premier che “ha sconfessato gli oracoli che prevedevano il suo inevitabile fallimento. La sua popolarità resta elevata perché beneficia del sostegno di più della metà degli italiani”. Il quotidiano francese ha infatti ricordato che Fratelli d’Italia da solo vale il 30% in termini di consenso e che al momento nessuna forza politica è in grado di contrastare quella guidata dalla Meloni.