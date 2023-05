Alluvione, Bonaccini commissario? "No", chi si oppone nel governo

24 maggio 2023 a

Sarebbero ancora tanti i dubbi sulla figura di Stefano Bonaccini come commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione in Emilia Romagna. A porre un veto su di lui sarebbe stato Matteo Salvini, secondo quanto riportato da La Stampa. Pare che nel corso del Consiglio dei ministri di ieri, il vicepremier abbia fatto riferimento al fatto che la gestione dell'argine dei fiumi da parte della Regione, governata proprio da Bonaccini, non sia stata brillante.

Il ministro delle Infrastrutture avrebbe anche il timore di dover gestire con un esponente di peso del Partito democratico alcuni dei dossier più importanti del suo dicastero. Ma non è tutto: quell'incarico potrebbe dare troppo spazio a un dem prima delle elezioni regionali in programma tra un anno e mezzo. Anche se si potrebbe andare al voto pure prima, nel caso in cui Bonaccini decidesse di optare per un seggio in Europa.

In ogni caso, Salvini non sarebbe l'unico contrario alla nomina di Bonaccini come commissario in Romagna. Altre forti resistenze arriverebbero pure da alcuni settori di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni sarebbe combattuta perché, nonostante la stima verso Bonaccini, in molti le starebbero chiedendo di non concedere troppo potere a un esponente del Pd. La partita, comunque, è importante ed ha una portata miliardaria, perciò si procede con cautela. Secondo fonti di governo citate dal quotidiano torinese, la soluzione potrebbe arrivare da un nome non legato ai partiti.