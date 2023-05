Marinella Soldi, "ruolo chiave in Rai": la donna che fa infuriare la maggioranza

26 maggio 2023 a

Marinella Soldi, presidente Rai dal luglio 2021, quando era in carica il governo Draghi, ha votato contro le nomine presentate ieri al Cda dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio. Il suo voto contrario sui cinque direttori di testata proposti, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe sorpreso tutti. Pare, infatti, che da lei ci si aspettasse più un'astensione. I nomi dei direttori messi al voto erano Gian Marco Chiocci, Antonio Preziosi, Francesco Pionati, Giuseppe Carboni e Iacopo Volpi.

Le candidature alla fine sono passate lo stesso grazie ai tre voti espressi dall’ad e dai due consiglieri di maggioranza, ma il voto della Soldi avrebbe spiazzato un po' tutti. Anche perché questo non aiuta a placare le critiche dell'opposizione. La presidente Rai, comunque, ha spiegato il motivo alla base della sua scelta: secondo lei non sarebbero state rispettate la parità di genere e l’inclusione generazionale nelle nomine.

Per questi motivi, la presidente avrebbe sollecitato l’attivazione di specifici comitati, come quello editoriale, che dovrebbe avere il compito di analizzare la qualità dell'informazione sulla base di criteri oggettivi con tanto di report presentati in Cda. Dietro la proposta pare ci sia l'esigenza di evitare che la dirigenza proceda in assoluta autonomia. Proprio per questo le mosse della Soldi avrebbero irritato la maggioranza. E mentre il Pd dovrebbe esser soddisfatto della sua presenza in Rai, in realtà qualche perplessità c'è, visto che la Soldi nella precedente riunione ha votato a favore dell'ad Roberto Sergio.