Sondaggio Pagnoncelli, vola Giorgia Meloni e crolla Elly Schlein: le cifre

Cresce ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni mentre il Pd guidato da Elly Schlein frena. È quanto emerge dal sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera: sul governo e sul presidente del Consiglio si registra "un aumento sia dei giudizi positivi (due punti) sia di quelli negativi (un punto l’esecutivo, due la premier), lasciando inalterato l’indice di gradimento di entrambi, che si attesta rispettivamente a 51 e 53. Di fatto si conferma una sostanziale polarizzazione delle opinioni ed è probabile che la densità dei fatti del mese abbia determinato nelle reazioni dei cittadini una molteplicità di effetti compensativi come in una sorta di gioco 'a somma zero'", scrive il sondaggista.

Per quanto riguarda i partiti, "il dato più significativo è rappresentato dalla flessione di 1,5 punti del M5S che, con il 15% dei consensi, per la prima volta viene stimato su valori inferiori al risultato ottenuto alle Politiche dello scorso anno", osserva Pagnoncelli. Mentre ormai spaccati Calenda e Renzi "evidenziano una differenza di solo mezzo punto, con Azione al 3,5% e Iv al 3%". In questo scenario FdI resta il primo partito con il 29,6% "invertendo la tendenza discendente fatta registrare nei due mesi precedenti", mentre il Pd resta al secondo posto con il 20,4% (-0,3%), seguito dal M5S, dalla Lega (8,2%) e Forza Italia (7,7%).

Tirando le somme, conclude Pagnoncelli, "il centrodestra prevale nettamente sul centrosinistra (46,5% a 25,7%) e al momento, tenuto conto che la prossima scadenza elettorale è rappresentata dalle Europee che prevedono il metodo proporzionale (che significa 'tutti contro tutti'), altre ipotesi di coalizione (centrosinistra e M5s oppure la riproposizione del 'campo largo'), ancorché più competitive con il centrodestra, sono del tutto premature".