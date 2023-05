Sondaggio-Masia, "l'86% degli italiani": la cifra che annienta Pd e sinistra

29 maggio 2023 a

L'alluvione in Emilia Romagna e il rischio sanitario, sono i temi al centro della puntata di Agorà, su Rai tre, di oggi 29 maggio. La conduttrice Monica Giandotti si collega quindi con Fabrizio Masia di Emg per illustrare il sondaggio su cosa pensano gli italiani dopo quanto è accaduto in conseguenza del maltempo. Alla prima domanda - "Lei teme che eventi del genere possano coinvolgere anche il territorio in cui abita?" - la maggioranza degli intervistati, il 63 per cento (- 3 per cento rispetto a settimana scorsa), risponde di "sì", è preoccupato. Il 25 per cento (+4 per cento) dice di "no" mentre il 12 "non sa o non risponde". Insomma, con il passare dei giorni la paura che possa ripetersi un evento del genere diminuisce.



Il problema, a vedere il risultato di questa indagine, resta politico e riguarda la manutenzione del territorio. Alla domanda, "l'Italia secondo lei fa abbastanza per la messa in sicurezza del suo territorio?, infatti, ben l'86 per cento risponde "no" (+ 4 per cento), il 10 per cento "sì" (+ un punto percentuale), e un 4 per cento non sa o non risponde. Un dato, quest'ultimo, che pesa come un macigno sul Pd e su quella sinistra che da sempre governa la regione.

Infine, rispetto alle "priorità che il governo dovrebbe affrontare" il 63 per cento risponde "messa in sicurezza del territorio", il 54 per cento "inflazione e carovita", il 42 per cento "lavoro povero", il 39 per cento "questione migranti" e il 31 per cento "caro affitti".