Comunali 2023, Giorgia Meloni: "Addio roccaforti rosse, radicamento è forza"

Le Comunali fanno esultare il centrodestra. Quello delle amministrative è un "risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri a tutti i sindaci che sono stati eletti, il governo lo troverete sempre al vostro fianco". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un videomessaggio in cui commenta i risultati dell'ultima tornata elettorale. "I cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone", sottolinea dopo aver definito "storici" alcuni risultati come quelli di Ancona che dimostrano che "non ci sono roccaforti".

A farle eco anche Lucio Malan. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia ironizza sul flop della sinistra e tuona: "Aveva ragione Elly Schlein quando diceva che nessuna l'ha vista arrivare, in particolare gli elettori. Infatti queste elezioni amministrative il Pd le ha sonoramente perse. È questo il cosiddetto 'effetto Schlein', che piace così tanto al mainstream, ma meno agli elettori che appena hanno la possibilità di votare preferiscono l'effetto Meloni. L'unico davvero vincente".

E di "effetto-Schlein" ha parlato anche Matteo Salvini. "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo 'effetto Schlein'". D'altronde il centrodestra ha strappato la roccaforte rossa di Ancona e avanza in Sicilia.