Sondaggio-Mentana, la Lega cresce ancora mentre il Pd arranca

29 maggio 2023

Nel giorno delle Comunali arriva il sondaggio di Enrico Mentana. La rilevazione di Swg, realizzata per il TgLa7, conferma gli equilibri: la maggioranza è saldamente in testa mentre le opposizioni arrancano. Sì perché anche se Fratelli d'Italia perde un -0,6 per cento - e si piazza al 29,1 - Partito democratico e Movimento 5 Stelle non riescono a spodestare Giorgia Meloni. I dem guadagnano in una settimana un risicato +0,1 (21 per cento), mentre i grillini registrano un balzo del +0,3 che li porta direttamente al 16,3.

I Cinque Stelle comunque sono lontani e la piccola crescita non permette loro il sorpasso sul Pd. Poco più sotto la Lega di Matteo Salvini che ottiene un +0,3 e supera la soglia del 9 per cento (9,1). Perde invece un decimale Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi raggiunge il 6,6 e alle spalle si ritrova Azione. Dopo il divorzio da Matteo Renzi Carlo Calenda scivola al 4 per cento (-0,3). E ancora, ecco che ci sono Verdi/Sinistra Italiana (3,4, -0,1), Italia Viva (2,8, +0,1). Tra i partiti minori ci sono +Europa con il 2,4 per cento, in una settimana ottiene un +0,2, Per l'Italia con Paragone che rimane invariata al 2 per cento e Unione popolare (1,4, -0,2).

Insomma, il centrosinistra arranca. Le Comunali hanno mostrato un Pd allo sbando, tanto che la stessa Elly Schlein ha dovuto ammettere: "È andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Però il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione. È evidente che da soli non si vince. C'è da ricostruire un campo alternativo a una destra che è divisa su tanti temi, ma che quando si tratta di andare al voto quantomeno si presenta unita anche nei luoghi dove al primo turno era andata separata". Per poi concludere: "Sentiamo la responsabilità della ricostruzione di un campo che credibilmente contenda alla destra la vittoria. Ma è una responsabilità che non riguarda solo il Pd".