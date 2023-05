Pensione, l'allarme di Giorgia Meloni: "Evitare una bomba sociale"

30 maggio 2023 a

Giorgia Meloni ha fatto il punto della situazione sulle pensioni e sulle possibili tensioni sociali al tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. “Il 23 marzo - ha spiegato - è stato istituito al Ministero del lavoro l’osservatorio per il monitoraggio della spesa previdenziale. Sarà utile per mappare tutta la spesa e per valutare anche gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi aziendali e ricambio generazionale”.

“Il primo tavolo - ha sottolineato - sarà sugli anticipi pensionistici, poi si lavorerà sul rafforzamento del sistema previdenziale, con particolare riguardo alle Pensioni future”. L’obiettivo della premier e del suo governo è chiaro: “Dobbiamo garantire la tenuta del sistema ed evitare il manifestarsi di una bomba sociale nei prossimi decenni. Il confronto con le parti sociali su questi temi è particolarmente prezioso. Credo che si possa partire dal lavoro dell’osservatorio e dei tavoli tecnici, un lavoro di studio, per poi proseguire con un confronto complessivo sul sistema pensionistico. Un confronto che possa portarci a soluzioni migliori in una materia molto complessa”.

Parlando di provvedimenti in materia economica e fiscale, la Meloni si è soffermata sulla denatalità: “Se non affrontata per tempo renderà molto meno efficaci tutti gli altri provvedimenti. È inutile pensare a come ottimizzare il sistema previdenziale, se abbiamo sempre meno persone in età lavorativa”.