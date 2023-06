"Il Mose e gli altri", Renato Brunetta: "Venezia al sicuro per i prossimi cento anni"

03 giugno 2023 a

L’evento “Il Mose e gli altri: la difesa delle mareggiate nel mondo” ha aperto ufficialmente la prima Edizione della Biennale della Sostenibilità, organizzata e promossa dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità in collaborazione con The European House - Ambrosetti, Consorzio Venezia Nuova, CORILA e Vela. "Il Mose dà sicurezza alla Città di Venezia per i prossimi cento anni, ma la può dare anche al resto del mondo - spiega Renato Brunetta -. È un esempio di sostenibilità che Venezia vuole dare al mondo, è un bene pubblico che chiederemo all'Unesco venga riconosciuto come opera della cultura mondiale", conclude Brunetta

