Mestre, rivolta dei bengalesi: minacce e maiali

L’ultima provocazione (loro dicono si tratti di «un’analogia» coi libri di George Orwell) è un collage fotografico con da una parte il ritratto del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dall’altra un mezzo busto in giacca e cravatta con le fattezze di un maiale. $ la “guerra della moschea” che, a Mestre, va avanti da parecchi mesi a colpi di polemiche, ricorsi in tribunale e manifestazioni per strada. Doveva tenersi anche un corteo, l’altro giorno, che è stato sospeso all’ultimo con la scusa del maltempo: ciò non ha impedito, però, ad alcuni esponenti di un centro culturale islamico di pubblicare sui social network quel fotomontaggio (ora non si trova più) irrispettoso e, nella migliore delle ipotesi, poco signorile. Per capirlo, o meglio: per capire il punto a cui siamo arrivati, occorre fare un passo indietro. Non è che a Mestre non ci siano moschee, ce ne sono anche di sponsorizzate con pagine su internet e orari per il pubblico e, calcolando anche quelli di Marghera che è a sette chilometri di distanza, i centri culturali attivi sono la bellezza di cinque (raccolgono circa 20 mila fedeli): è che, come altrove, aprono e chiudono (perché spesso non hanno i requisiti di idoneità: c’entra niente il presunto xenofobismo che qualcuno paventa, c’entra semmai una cosuccia chiamata sicurezza urbanistica) ed è pure che la comunità bengalese, tanto presente nella località veneziana, coesa al suo interno non pare esserlo molto. $, invece, suddivisa in gruppi legati per lo più alle aree di provenienza (chi è originario di Dacca, chi di Khulna, chi di Rangpur e così via) e ognuno vuole, più o meno ragionevolmente, uno spazio proprio per pregare.

Quando, qualche tempo fa, in via Piave, di poco vicino al centro, i locali di un ex supermercato Pam si sono resi disponibili, l’associazione Ittihad (che si definisce tecnicamente un centro culturale musulmano) li ha affittati per un canone mensile di 3.700 euro, ci ma messo i tappetini rossi per terra, ha oscurato le vetrate con dei teloni opachi, ha piazzato delle scarpiere all’ingresso e ha iniziato a usarli come luogo di culto. C’era un problema, tuttavia: gli abitanti del quartiere, i condomini che affacciavano su quella via, i residenti della zona non l’hanno presa benissimo. Hanno cominciato a lamentarsi, mica per le preghiere ma per un’andirivieni continuo, per il baccano, per il disturbo alla quiete pubblica che stava diventando un guaio. La battaglia di cui si sono fatti portavoce i cittadini non si è limitata a qualche segnalazione in Municipio o a un paio di chiamate ai vigili: è arrivata nello studio di un avvocato, poi al tar regionale e infine addirittura al Consiglio di Stato che ha chiuso la questione chiudendo (di fatto e anche in virtù di una legge regionale che a Mestre vieta strutture di preghiere che non abbiano accordi specifici col Comune) la moschea, considerato che il luogo nel quale sorge è inadatto fisicamente a ospitare centinaia di persone alle volta (ossia, principalmente, al venerdì).