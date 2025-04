Spinea, graffette di ferro nei panini al cioccolato: tre bimbi in ospedale

Mangiano dei panini al cioccolato comprati al supermercato e dentro ci trovano delle graffette di ferro: per questo tre bambini sono finiti al Pronto Soccorso. E' successo a Spinea, in provincia di Venezia. A denunciare l'accaduto è stata la madre di uno dei piccoli che aveva acquistato le merendine. Ora sulla vicenda indagano i Nas di Treviso, mentre il supermercato ha ritirato il lotto dei panini al cioccolato e ha avviato verifiche interne, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

I fatti risalgono a mercoledì 2 aprile, quando la donna ha dato un panino al cioccolato al figlio di 5 anni e ad altri due bimbi che stavano giocando insieme a lui. Il figlio ha sentito subito qualcosa di duro tra i denti ed è andato ad avvertire la madre. "Mi rendo conto di aver preso con troppa leggerezza quello che mi stava dicendo il bambino - ha raccontato la donna ad Antenna Tre - gli ho detto di non preoccuparsi, di continuare pure a mangiare il panino oppure di buttarlo via". Qualche ora dopo, però, i tre bimbi hanno lamentato dolori alla pancia. Poi la terribile scoperta quando la donna stessa ha mangiato una delle merendine: "Ho sentito anch'io un qualcosa di duro tra i denti, allora ho iniziato a spezzettare la merendina per vedere se dentro c'era qualcosa di strano e ho visto che nell'impasto c'erano una serie di graffette di ferro", ha raccontato.