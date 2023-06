Meloni smonta le balle su Pnrr e Corte dei Conti: "Nessun bavaglio. La sinistra..."

05 giugno 2023 a

Filtrano le prime anticipazioni dell’intervista che Giorgia Meloni ha rilasciato a Quarta Repubblica, il talk show condotto da Nicola Porro su Rete4. La presidente del Consiglio ha affrontato la questione della Corte dei Conti in relazione ai controlli sul Pnrr: “Nessun bavaglio, non è nulla di diverso da quello che ha fatto il precedente governo”. Eppure il suo viene continuamente attaccato: “La sinistra è in grande difficoltà, è a corto di argomenti”.

“Dice che sei autoritario per qualsiasi cosa - ha sottolineato la Meloni - se Fabio Fazio decide di lasciare la Rai per andare a lavorare dove lo pagano di più; se alla parata del 2 giugno i militari alzano la mano per salutare la tribuna”. La premier ha poi rivendicato quanto di buono fatto in questi primi mesi di governo: “In campagna elettorale si diceva che con la Meloni sarebbero arrivate le cavallette, che la Borsa sarebbe crollata: la Borsa sta andando molto bene e lo spread è più basso rispetto al precedente governo, gli hedge fund hanno smesso di scommettere contro il debito pubblico italiano, e il Btp Valore per i piccoli risparmiatori è andato molto bene”.

"So bene che c'è un problema di debito - ha aggiunto - e stiamo facendo una politica prudente e seria: siamo sempre molto guardinghi e prudenti ma c’è una solidità che è distante anni luce dal racconto che è stato fatto”. Inoltre la Meloni è tornata sul tema riguardante il conflitto ucraino: “Sul sostegno all’Ucraina sono disposta a perdere un pezzo della mia popolarità. Se non mi assumessi le responsabilità che ho da capo di governo e domani mi ritrovassi una guerra più vicina a casa mia non avrei fatto gli interessi della mia nazione”.