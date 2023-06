Ghisleri incorona Meloni: "Torna a toccare il 40%"

06 giugno 2023 a

"Lo stato del consenso per Giorgia Meloni e il governo è sempre buono": Alessandra Ghisleri, ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha illustrato i suoi dati sull'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. Dati più che positivi. "Meloni è tornata intorno al 40%, era scesa al 37%, quindi al di sotto del 40. Si è alzato il consenso sia per lei che per l'azione di governo che è un po' più basso ma è sempre attorno al 38-39%", ha poi aggiunto la direttrice di Euromedia Research.

Il consenso per il governo Meloni, insomma, c'è ancora. E dovrà ricredersi chi aveva previsto una fine precoce della luna di miele della premier con gli elettori dopo il voto. Il consenso, tra l'altro, non solo rimane stabile, ma cresce addirittura. Un ottimo risultato per Giorgia Meloni e il suo esecutivo nonostante le numerose e difficili sfide che stanno mettendo a dura prova sia l'Europa che l'Italia, come guerra in Ucraina, emergenza migranti e Pnrr.

La presidente del Consiglio italiano, nel frattempo, sta riscuotendo non poco successo anche all'estero. Oggi, prima del colloquio col capo dello Stato tunisino Kais Saied, quest'ultimo ha dato un giudizio molto positivo della premier: "Lo dico a voce alta, oggi lei è una donna che dice a voce alta quello che gli altri pensano in silenzio".