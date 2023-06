Supermedia, boom dopo le amministrative: Forza Italia sorpassa Renzi e Calenda

08 giugno 2023 a

Cresce Forza Italia nella prima rilevazione dopo la vittoria del centrodestra alle amministrative. È quanto emerge dalla Supermedia YouTrend/Agi di questa settimana, che misura le variazioni nei consensi rispetto alla Supermedia del 25 maggio scorso. Stabile, seppur con una leggera flessione dello 0,2%, Fratelli d'Italia, saldamente al primo posto e sopra il 29% (29,1). A seguire c'è il Pd di Elly Schlein, uscito non proprio benissimo dalle ultime comunali. I dem sono calati dello 0,1 scendendo così al 20,6%.

Terzi i grillini di Giuseppe Conte, stabili al 15,9%. A seguire la Lega di Matteo Salvini all'8,9%, in calo dello 0,1; e gli azzurri di Silvio Berlusconi che con un +0,2 si portano ora al 7%. Scende invece Azione di Carlo Calenda, ora al 3,8% (-0,5). A seguire ci sono poi i partiti minori, dunque Italia Viva stabile al 3%; Verdi/Sinistra al 3% (+0,1); +Europa al 2,3% (+0,2); Italexit al 2,2% (+0,1); Unione Popolare all'1,4% (-0,1) e Noi Moderati all' 1,1% (+0,1). Per quanto riguarda le coalizioni invece, al primo posto c'è sempre il centrodestra al 46,1%. A seguire il centrosinistra al 25,8. E ancora: il Movimento 5 Stelle al 15,9; il Terzo Polo al 6,8; Italexit al 2,2.