Meloni, "sta superando tutte le aspettative": voce pesante dal cuore degli Usa

09 giugno 2023

"La premier sta superando tutte le aspettative": l'attestato di stima nei confronti di Giorgia Meloni arriva direttamente dagli Stati Uniti. Jimmy Panetta, deputato democratico al Congresso americano, figlio di Leon Panetta, l'ex direttore della Cia e capo del Pentagono con Barack Obama, ha espresso un giudizio positivo sull'operato del presidente del Consiglio italiano fino a questo momento: "Nei suoi confronti c'erano, almeno agli occhi della stampa americana, aspettative molto basse", ha detto a un incontro con alcuni membri dell'"Italian-American Caucus".

Panetta Jr. è stato di recente in Italia con una delegazione parlamentare bipartisan, guidata dallo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, e ha incontrato sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che la premier.

Il deputato dem ha fatto riferimento anche al ruolo centrale del nostro Paese nell'aiuto agli ucraini: "L'Italia è un campione del sostegno a Kiev". Mentre sulla tanto contestata via della Seta: "Per le prossime decisioni sull'uscita dal Memorandum con Pechino per la Via della Seta abbiamo capito che non è una questione di 'se', ma di 'come'". Con la premier, ha detto ancora il deputato, "abbiamo parlato dell'immigrazione e delle sfide che l'Italia deve affrontare con persone che arrivano in continuazione dall'Africa attraverso Tripoli e attraverso la Tunisia".