Elly Schlein: "Perché non uso l'ombrello". Poi veleno sulla Meloni

10 giugno 2023 a

a

a

Elly Schlein ha una idiosincrasia per l'ombrello. "No grazie, non ne ho bisogno, a me non piace l'ombrello...", dice subito la segretaria del Partito democratico che ieri 9 giugno è stata ospite della "Repubblica delle idee" a Bologna. Piove infatti in città ma Elly Schlein se ne sta sotto la pioggia. E quando le viene offerto un ombrello per ripararsi rifiuta senza dire perché. Lo ha spiegato poi al direttore del quotidiano Maurizio Molinari durante l'intervista.

"Sta per lasciare il Pd, ecco dove andrà": tam-tam impazzito, De Luca spiazza la Schlein

Alla fine, infatti, il giornalista chiede al leader piddino di raccontare qualcosa di sé inedito. E lei prima si schermisce ("Mi spiazza..."), poi rivela: "Una cosa che non sapete di me? Non ho un buon rapporto con gli ombrelli. Non uso l'ombrello perché sono figlia adottiva di questa città (Bologna, ndr) che fra le tante bellezze ha i portici, quindi da bolognese acquisita non ho mai imparato a usare l’ombrello. Scherzi a parte, questa città mi ha insegnato tantissimo: a non essere indifferente, il valore della memoria. Questo ti entra sottopelle. Noi siamo e saremo sempre fieramente antifascisti e antifasciste".

"Di quale Paese sta parlando?". Mughini show, come massacra in diretta Elly Schlein: | Video

Quindi attacca il presidente del Consiglio: "Lo dico anche a Giorgia Meloni, che oggi mi attacca dalla masseria di Bruno Vespa. Certo che noi siamo preoccupati. Ma lei si preoccupi di dare risposte al Paese più che di me. Il governo non risponde ai cittadini. Non ha risposto su Cutro. Come non ha risposto Fitto sul Pnrr. Il governo pretende di dire come dobbiamo fare domande e come dobbiamo fare opposizione ma non ci facciamo dettare l’agenda su questo. Noi dobbiamo costruire una alternativa".