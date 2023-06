Berlusconi, primo clamoroso sondaggio dopo la morte: dove vola Forza Italia

13 giugno 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi è insostituibile. Su questo punto sono tutti d’accordo, sebbene in queste ore si faccia un gran parlare della successione in Forza Italia. Qualcuno però dovrà raccogliere l’eredità del partito, che tra l’altro ha fatto registrare un eccezionale rimbalzo nelle intenzioni di voto subito dopo la morte del Cavaliere. Il primo sondaggio dopo la dipartita è stato realizzato da Winpoll e il responso è impressionante: Forza Italia ha praticamente raddoppiato i consensi, volando al 13,3%.

"Ossessionato". Berlusconi, il racconto delle ultime ore: cosa ha visto in tv

Si tratta del miglior risultato fatto registrare dal partito di Berlusconi in un sondaggio da giugno 2018. È interessante notare come la maggior parte dei consensi siano stati sottratti al centro più che alla destra, con Azione che è sceso al 3,5% e Italia Viva al 2%. Nella rilevazione di Winpoll rimane saldamente in testa Fratelli d’Italia, che è dato al 28,7%. Alle sue spalle si trovano il Pd (21,3%) e il Movimento 5 Stelle (14,4%). Probabilmente il dato clamoroso di Forza Italia è destinato a sgonfiarsi, anche perché Berlusconi non ha scelto alcun erede politico.

"Vergogna": l'ultimo sfregio al Cav nella sua Arcore, la festa choc dei kompagni | Guarda

“È un po’ nella natura delle figure superiori - ha commentato l’ex ministro Giulio Tremonti - era nella sua natura il non pensare a successori. C’è una contraddizione tra le figure superiori e l’idea di successione”. Per un po’ di tempo si è pensato che Matteo Renzi potesse essere l’erede politico del Cav: lo ha confermato il diretto interessato, che ha però dichiarato di aver respinto tutte le avance. Secondo il leader di Italia Viva la morte di Berlusconi giocherà a favore di Giorgia Meloni: “È chiaro che ha uno spazio più ampio al centro da conquistare e mi stupirei se non provasse a occuparlo”.