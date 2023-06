Berlusconi, l'ultimo sfregio dei centri sociali: festa ad Arcore

13 giugno 2023 a

"Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio". È l’annuncio pubblicato sui social dal circolo Arci Blob, in via Casati ad Arcore. Silvio Berlusconi è appena morto e il centro sociale del comune brianzolo dove risiede il Cavaliere, annuncia la festa dal titolo "diPARTYto", con musica, brindisi 'all night long' e 'per i primi 100 spilletta commemorativa in omaggio'. Il post si chiude con l'hashtag #ciaosilvio.

Tra chi gioisce, non mancano i commenti indignatidi alcuni utenti che seguono la pagina. "Mi vergogno abbastanza di voi (e di me stesso che sono tesserato al blob)… non penso possa essere un luogo di dialogo costruttivo un luogo dove una persona morta viene derisa. Fatevi un lungo esame di coscienza", scrive Mirko. "Quanta pochezza, ma non vi vergognate? Razza di subumani", aggiunge un altro follower.

"Secondo me, con questa ostentazione, avete oltrepassato la linea di confine tra dissacrante, goliardico e degradante. Se vorrete ne parleremo di persona al Blob, che rimane in ogni caso luogo di dialogo", si legge ancora. "Ragazzi io sono di sinistra ma questa è una vera stron***a... Poi ci lamentiamo se continuiamo a perdere le elezioni...", osserva uno. "Vergognatevi detto da uno che non ha mai votato destra e Berlusconi", commenta un altro.