Mentana ai funerali di Berlusconi: "L'ultima cosa che aveva preparato"

Una bomba che Silvio Berlusconi non ha fatto in tempo a sganciare. In collegamento con lo speciale del TgLa7 per i funerali dal Cav, il direttore Enrico Mentana, che ha partecipato alle esequie di Stato dell'ex premier, ha regalato ai telespettatori un indiscreto pesantissimo sulle ultime ore del leader. "Non so se si sa, ma ho potuto parlare con delle persone che sono state con Berlusconi nelle ultime ore, prima che se ne andasse - ha esordito Mentana dal sagrato del Duomo di Milano -. L'ultima cosa che lui aveva preparato era stato un breve commento, una sorta di presa di posizione ancora sulla guerra e sugli sforzi che l'Europa avrebbe dovuto fare in più per favorire un negoziato".

"Mi è stato fatto capire che fino all'ultimo, quello che noi vedevamo anche dalle ultime foto e ci sembrava una persona purtroppo molto vicina all'atto finale, ancora lavorava. E poi questo l'ho chiesto ad Alberto Zangrillo, che è sempre stato il suo medico curante anche negli altri momenti difficili, lui non si è mai reso conto che stava rischiando quello che poi è accaduto", ha proseguito Mentana.

"Anche nella morte è stato fortunato - commenta dallo studio Massimo Franco -, ha potuto vivere la vita pienamente fino alla fine". "Sì, se l'è vissuta fino in fondo - conferma Mentana -. Poi parliamoci chiaramente: chissà se quelle righe sull'Ucraina usciranno mai, sono ben diverse da quelle che molti di noi spererebbero di vedere nel dibattito pubblico italiano, sarebbero state sicuramente molto diverse da quelle spese dal presidente Mattarella in questi mesi. Ma testimoniano una grande forza vitale".