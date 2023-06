Sgarbi, bomba dopo la morte del Cav: "Commissione d'inchiesta sulla persecuzione"

15 giugno 2023 a

Una commissione parlamentare d'inchiesta sulla persecuzione giudiziaria di Silvio Berlusconi. La proposta arriva dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per verificare tutti gli atti della processi subiti dal presidente azzurro. "Questa è l’unica cosa che dovrebbe chiedere Forza Italia, dopo che il governo ha stabilito i funerali di Stato", ha detto a Pierpaolo La Rosa che lo ha intervistato per il Corriere spiegando che "occorre una operazione verità per restituirgli l’onore e per consentire che Berlusconi sia il riferimento ideale di alcuni valori, che Forza Italia deve pretendere".

Per il sottosegretario alla Cultura, la commissione parlamentare d’inchiesta serve "per ridare un senso a Forza Italia, perché se Forza Italia è Berlusconi, non puoi esibire il vessillo di un uomo controverso". Quanto al futuro del partito Sgarbi è convinto che il simbolo di Forza Italia sparirà nelle prossime Europee "perché Forza Italia era Berlusconi: senza Berlusconi, FI non c’è. Occorre creare una cosa diversa", puntualizza, "di cui Forza Italia deve essere un modo per richiamare a dei valori che poi diventano quelli di un’area, diciamo, alla Macron. Si tratta di un progetto di cui può fare parte anche Matteo Renzi».