Maternità surrogata, orgoglio-Montaruli: la mossa che cambia tutto

15 giugno 2023 a

a

a

In commissione Affari Costituzionali è arrivato il via libera, con parere favorevole, alla proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto un reato universale. La relatrice del provvedimento è Augusta Montaruli, che è anche vice capogruppo di Fdi: “Prevedere la punibilità del reato commesso all’estero - ha dichiarato - è assolutamente costituzionale, tanto più se si tratta del delitto di maternità surrogata”.

"Fazio e Annunziata, fuori i soldi!": Montaruli inchioda la presidente Rai

“Il divieto a questa pratica - ha aggiunto - è già stato ritenuto legittimo dalla Consulta, mentre è pacifico che rientra nella competenza del legislatore prevedere l'estensione della punibilità del reato anche quando commesso all'estero. Tra la miriade di fattispecie già considerate reati universali dalla legge italiana e mai ritenute costituzionalmente illegittime vi sono delitti meno gravi sia per l'interesse sostanziale, che per la concreta pena che può essere applicata sicché non sussiste alcuna incongruenza tra la proposta di legge di Fratelli d'Italia e quanto già prevede il nostro ordinamento".

"Come fai a dirlo eh!?": la Montaruli travolge il "maestrino" del Salone

"Le argomentazioni di Magi e dell'opposizione - ha sottolineato la Montaruli - sono prive di fondamento sul piano giuridico. Sul piano politico rimane certificato come esista un'opposizione che ignora i diritti delle donne e dei bambini. Di queste fa parte anche il Pd che continua ad accodarsi alla sinistra più radicale e votare a favore dell'utero in affitto, una pratica irrispettosa dei principi fondamentali, che mercifica il corpo femminile e vede i figli - ha chiosato - come merce di scambio".