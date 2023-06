Rita Dalla Chiesa, "guarda e impara!": la lezione a Giuseppe Conte

16 giugno 2023 a

Rita Dalla Chiesa umilia il leader del Movimento 5 stelle - uno dei pochi leader politici che non erano presenti ai funerali del Cavaliere mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano - con un post pubblicato sul suo profilo Twitter dove mostra la foto di Giorgio Almirante, fondatore e leader storico del Movimento sociale italiano, alle esequie di Enrico Berlinguer, segretario del Partito comunista: "Questo era Almirante ai funerali di Berlinguer", scrive la conduttrice e deputata di Forza Italia. "Chi non era in Duomo (per i funerali di Silvio Berlusconi, ndr) dovrebbe imparare… Ci sono doveri istituzionali che vanno oltre le idee, Giuseppe Conte".

Questo era #Almirante ai funerali di #Berlinguer. Chi ieri non era in Duomo dovrebbe imparare… Ci sono doveri istituzionali che vanno oltre le idee. ⁦@GiuseppeConteIT⁩ pic.twitter.com/xTNPhXHSbr — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) June 15, 2023

Una bordata al leader del Movimento 5 stelle evidentemente inchiodato alla sua maleducazione. Conte ha poi provato a spiegare le sue ragioni e oggi in una intervista a Il Fatto quotidiano dice: "Non sono andato per rispetto sia nei confronti dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno amato e sostenuto, sia nei confronti dei principi e dei valori della nostra comunità politica. Ma trovo davvero surreale questo clima di canonizzazione di Berlusconi, tra iniziative celebrative del governo, programmazione tv a reti unificate e sospensione delle attività in varie istituzioni, comprese le aule parlamentari".

E ancora: "Credo che questo sia un termometro di come abbia inciso in profondità il conflitto di interessi di cui Berlusconi è stato intrinsecamente portatore, con attività e interessi che si sono sovrapposti nei più diversi campi, dalla politica all’economia". Ma si ricorda Conte che con Forza Italia ci ha pure governato? E soprattutto, al di là delle divergenze politiche, esiste la buona educazione e, come sottolinea Dalla Chiesa, il dovere istituzionale.