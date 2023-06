Marina Berlusconi, "pressioni fortissime": chi la vuole candidata

19 giugno 2023 a

Marina Berlusconi candidata per il seggio vacante lasciato dal padre Silvio in Senato? In tanti in queste ore tirano per la giacchetta la primogenita del Cavaliere e numero uno di Mondadori per avere un'altra Berlusconi in Senato proprio sullo scranno che fu del padre. Come è noto nelle prossime settimane si terranno le suppletive per sostituire l'ex leader di Forza Italia in Parlamento.

E secondo quanto riporta il sito Dagospia ci sarebbe una pressione fortissima proprio su Marina "perché si candidi per il seggio del senato lasciato vuoto dal padre". Ma non finisce qui. Sempre secondo Dagospia, Marina Berlusconi avrebbe rifiutato l'offerta: "Sa bene - scrive Dago - che una volta eletta dovrebbe lasciare la presidenza di Fininvest e del gruppo Mondandori". E dunque in pole position, come vi avevamo anticipato, resta il nome di Adriano Galliani. E su questo fronte Dagospia aggiunge un elemento in più, ovvero la vendita del Monza. E in questo caso il seggio per Galliani, sempre secondo il sito di Roberto D'Agostino rappresenterebbe un "risarcimento" per la perdita del posto in dirigenza nella squadra brianzola. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire cosa accadrà davvero alle suppletive. E anche in Forza Italia...