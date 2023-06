Elly Schlein, "i badanti in fondo alla sala": direzione Pd, indiscrezioni scomode

19 giugno 2023 a

a

a

Al Nazareno il clima è rovente. La presenza della segretaria dem Elly Schlein alla manifestazione del Movimento 5 stelle con Beppe Grillo e Giuseppe Conte non è stata gradita. Addirittura, secondo un retroscena pubblicato sul sito Dagospia, la riunione della direzione del Partito democratico è "praticamente la direzione di Articolo 1. Ci sono solo loro. Mancano tutti i big". E ancora, si legge sul sito di D'Agostino, "in fondo alla sala, a controllare la segretaria, c’è la fila dei 'badanti' dell'area di Franceschini: sereni, Losacco, Braga" mentre "Lia Quartapelle ad inizio lavori interviene per chiedere la diretta streaming su tutti i lavori e non solo sulla relazione introduttiva della segretaria". Da parte sua Elly Schlein "ha fatto notare che questa era la prassi durante l’epoca Renzi", quindi inizia con il parlare di "estate militante".

"Non c’è alcun bisogno di lealtà a me, come segretaria, ma di rispetto per elettori ed elettrici delle primarie, quello sì", tuona la segretaria dem. "Quando sento dire che manca una linea politica sorrido, perché di proposte siamo pieni, ma siamo anche bravissimi a coprirli con polemiche interne. Il fatto è che questa linea c’è, forse non piace a qualcuno che dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo invece che trovare altre scuse".

E infatti proprio oggi 19 giugno, la vicesegretaria regionale del Partito democratico del Molise, Maria Concetta Chimisso, si è dimessa dall’incarico a pochi giorni dalle elezioni regionali. Questa mattina Chimisso ha infatti presentato le sue irrevocabili dimissioni dalle cariche di vicesegretaria regionale del Molise e segretaria del Circolo Pd di Termoli. Era vicesegretaria dal 2020 e ha ricoperto un ruolo centrale nella vita del Pd locale. Secondo fonti di partito le dimissioni si inquadrano nella mancata condivisione della linea di Elly Schlein. "Non c’è stato alcun confronto in merito, ho appreso di queste dimissioni anche io questa mattina", ha tagliato corto il segretario regionale Molise Pd Vittorino Facciolla, candidato alle elezioni del 25 e 26 giugno.