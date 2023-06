Matteo Salvini, la "profezia": "A breve esploderà il Cina-gate"

20 giugno 2023 a

Matteo Salvini non usa giri di parole. Il ministro alle Infrastrutture profetizza uno scandalo che riguarderà il mercato dell'auto elettrica. Le sue parole sono fin troppo chiare e mettono nel mirino la Cina: "Sono convinto che a breve ci sarà il Cina-Gate, certe norme non si spiegano", ha affermato il vicepremier. Poi sempre Salvini, a margine dell’assemblea di Assarmatori ha parlato della candidatura di Roma a Expo 2030: "Sono il primo tifoso di Expo a Roma, visto che l’ho vissuto a Milano e ha cambiato in bene un’intera area della città. Potrà essere utile anche a Roma - aggiunge -. Ad ogni incontro istituzionale che faccio con colleghi all’estero faccio campagna elettorale per Roma".

C'è spazio anche per rispondere a chi gli chiede del commissario per l'Emilia Romagna: "Il commissario arriverà, ma l’importante è che siano arrivati i soldi. Il commissario, comunque, attualmente c’è, si chiama Stefano Bonaccini. Questo prevede la norma". Infine la il ministro alle Infrastrutture dice la sua anche sul caso di Padova dove sono state annullate le trascrizioni di 33 bambini figli di coppie omogenitoriali: "C’è stato un intervento della magistratura. Non ne conosco gli estremi. Se la magistratura è intervenuta avrà dei motivi di intervenire. Sostengo che l’amore è bello e libero, ma per quello che mi riguarda i bambini vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. Le Procure non intervengono perché questo o quel ministro o un politico dicono qualcosa, fortunatamente non è più così".