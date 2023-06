Berlusconi, voce indiscreta sul testamento: "Quanto avrà Marta Fascina". E Arcore...

28 giugno 2023 a

a

a

Cresce l’attesa per conoscere il testamento di Silvio Berlusconi. L'apertura delle ultime volontà del Cavaliere, slitterà agli inizi di luglio. C’è chi scommette entro il 3, visto che il giorno dopo saranno presentati i palinsesti di Mfe-Media For Europe, quella che un tempo chiamavamo Mediaset. Intanto, i riflettori sono puntati su giovedì 29 giugno quando l’assemblea Fininvest si riunirà per la prima volta dopo la scomparsa del leader azzurro per approvare i conti dello scorso anno (nel 2021 il fatturato aveva superato i 4 miliardi di euro, con profitti di circa 360 milioni di euro).

"Contratto con Goldman". Eredità Cav, le carte riservate sui figli della Lario; rivelazioni pesantissime

Secondo quanto riporta La Stampa, oggi 28 giugno "in un altro palazzo milanese in piazza Borromeo, si riuniranno i figli di Berlusconi e Veronica Lario, ossia Barbara, Eleonora e Luigi. È prevista infatti l'assemblea di H14 Spa, la società costituita il 12 settembre dell'anno scorso come risultato della scissione proporzionale della Holding Italiana Quattordicesima, la finanziaria che detiene poco meno del 21,42% di Fininvest, la partecipazione dell'immobiliare Lauro e un prestito obbligazionario verso Idra, una delle società immobiliari del patrimonio di Silvio Berlusconi".

Sicuramente nella nuova H14 "sarà confermato presidente il più giovane dei Berlusconi, Luigi". "Lì sono contenuti gli altri investimenti come quelli nei portafogli di private equity, hedge fund, digital e permanent capital", si legge. Una "doppia scatola" per i "Berluschini", che hanno ciascuno il 33,33% del capitale. "Una dedicata agli affari di famiglia, l'altra, H14 appunto, per diversificare. E con la possibilità di aprire il capitale anche a nuovi azionisti, cosa questa tassativamente proibita quando di mezzo c'è Fininvest". Verrà approvato il bilancio e sarà rinnovato anche il cda dove oltre ai Berluschini siedono Furio Pietribiasi, managing director di Mediolanum International Funds, e Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio.

"Ingente somma di denaro": Cav, prime clamorose conferme sul testamento

Per Fininvest si parla di "continuità con il passato. Non solo sarà confermata presidente Marina Berlusconi, con un posto nel board per i fratelli, a cominciare da Pier Silvio Berlusconi, numero uno dell'asset più importante, Mfe, e poi Luigi, Barbara, ma non Eleonora che ha sempre scelto di restare defilata dagli affari familiari. Sono probabili anche le riconferme dell'ad Danilo Pellegrino, e poi, nel cda, di Adriano Galliani, manager di fiducia della famiglia, dell'esperto tributario Salvatore Sciascia, di Ernesto Mauri, ex ad della Mondadori".

Il patrimonio di Berlusconi è stimato sui 6 miliardi di euro. A Marta Fascina, l'ultima compagna del Cavaliere, si dice andranno 100 milioni di euro e l'usufrutto della villa di Arcore.