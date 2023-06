Guido Crosetto gela Lilli Gruber: "Non mi faccio mettere i piedi in testa"

29 giugno 2023 a

"Quanto hanno guadagnato le aziende belliche? Lo scopriremo...". Si fa una bella risata Guido Crosetto, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Il ministro della Difesa risponde così alla domanda sul presunto conflitto di interessi sollevato dalla sinistra sul suo conto in quanto ex consulente per aziende attive nel settore bellico. "Guadagnavo più prima, di sicuro non mi faccio mettere i piedi in testa". E la Gruber, prendendo atto delle parole del fondatore di Fratelli d'Italia, commenta: "Li ha zittiti tutti...".

Particolarmente combattivo, Crosetto replica per le rime anche sul caso Mes. "Noi siamo l'unico Paese che non l'ha ancora ratificato - puntualizza la conduttrice -. E ricordiamo sempre, ratificare la riforma del Fondo Salva-Stati non significa poi utilizzare lo strumento. Ma sono tutti degli sprovveduti gli altri Paesi che l'hanno già ratificato?". "No, sono Paesi che probabilmente l'hanno ratificato per altri motivi, l'avranno fatto nel 2021 o 2022, il periodo peggiore della pandemia e hanno fatto altri ragionamenti. Noi abbiamo messo 14 miliardi nel Mes e dovremo metterne più di 100. Personalmente penso che quei soldi l'Europa potremmo utilizzarli per esempio per un grandissimo fondo sovrano europeo".

"Difficile però convincere tutti gli altri che hanno sbagliato... - lo interrompe ancora la Gruber -. La presidente del Consiglio sta utilizzando il tema del Mes come strumento di ricatto, tipo io vi do questo e voi in cambio sul patto di stabilità...". "Strumento di ricatto è un conto - riflette il ministro -. Considerarlo uno degli elementi di una trattativa molto più ampia... Che ha un solo obiettivo: tutelare al meglio possibile gli interessi nazionali. Punto". "Elly Schlein dice che in realtà così l'Italia perde la sua credibilità e risultiamo inaffidabili", incalza la Gruber. "Per fortuna - è la risposta tranchant di Crosetto - viviamo in una democrazia quando la Schlein prenderà la maggioranza e diventerà presidente del Consiglio potrà ratificare il Mes e fare tante altre cose".