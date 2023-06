Elly Schlein ci 'resta secca' al ristorante: toh, proprio nella sala al fianco della sua...

29 giugno 2023 a

Fuoriprogramma per Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico è stata presa alla sprovvista durante l'incontro con gli elettori a Bruxelles. Nel ristorante adiacente alla sala in cui si stava svolgendo l'evento con la leader dem e gli iscritti del circolo Pd, ecco che si trovava a cena una parte della delegazione del Movimento 5 Stelle all'Eurocamera. E le due forze politiche ne hanno approfittato.

La capo delegazione Tiziana Beghin e l'eurodeputata Maria Angela Danzì - riporta l'Ansa - hanno cosi avuto modo di avere un breve incontro con la segreteria che scherzando li ha ringraziati "di essere venuti anche voi". D'altronde Schlein sarà stata contenta visti i suoi numerosi tentativi di costruire assieme al Movimento un'alleanza. Dopo l'ennesimo flop, quello alle amministrative, la leader del Pd ha più volte chiesto alle opposizioni di unirsi contro il governo Meloni.

Un invito fino ad ora declinato dalla controparte. A maggior ragione vista la batosta in Molise. Il "patto della limonata", quello sancito da Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, si è in realtà rivelato un sorso amarissimo. Avrebbero, infatti, dovuto essere il terreno di sperimentazione e avvio della nuova coalizione, ma il risultato si è rivelato un boomerang per il Nazareno.