Ghisleri, il sondaggio-sentenza: il Pd crolla, Meloni cresce, dove arriva la Lega

L'ultimo sondaggio di Euromedia Research fa godere Giorgia Meloni. "Al netto delle critiche e dei rischi, occorre riconoscere che Giorgia Meloni rimane stabile al di sopra del 40% nel suo indice di fiducia, a conferma della sintonia con una buona parte del Paese", scrive Alessandra Ghisleri in un lungo articolo su La Stampa. "Anche Fratelli di Italia, ad oggi, non sembra mostrare crepe nel consenso attestandosi nelle intenzioni di voto sempre vicino alla soglia del 30% (29,2% - rilevazione per Porta a Porta del 28 giugno) e confermandosi primo partito italiano, a esclusione degli indecisi e degli astenuti (36,6%)".

E se FdI guadagna quasi un punto percentuale, il Partito democratico guidato da Elly Schlein perde l'1,1 per cento e crolla così al 20,2. Cresce invece dell'1,2 per cento il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che ora si attesta al 16,2 per cento. La Lega di Matteo Salvini è all'8,4 per cento mentre Forza Italia cala al 7 per cento (-2,5). Bene il terzo polo, Azione di Carlo Calenda incassa mezzo punto percentuale e sale al 4,6, Italia Viva è al 4 per cento (+0,4).

Complessivamente, quindi, il centrodestra è al 45,2 per cento, mentre il centrosinistra (Pd, Verdi-Sinistra e +Europa) al 24,6 per cento, più di venti punti percentuali sotto.

Infine, per quanto riguarda il Mes, osserva la Ghisleri, "il 33,5% degli italiani non sa di che cosa si stia parlando e come potrebbe essere utile al nostro Paese e tra questi spicca il 32% degli elettori della Lega. Nonostante ciò, il 38,9% dell'intero campione si dichiara favorevole alla sua ratifica e fra questi, insieme alla prevalenza dei partiti delle opposizioni, si ritrova anche il 68,8% dei sostenitori di Forza Italia".