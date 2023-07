Forza Italia, arriva Filippo Marco De Bellis: "Mai così tante adesioni"

03 luglio 2023 a





New entry sono state annunciate da Antonio Tajani. Ed ecco che c’è il primo nome. Filippo Marco De Bellis, consigliere municipale del municipio 5 di Milano, aderisce a Forza Italia. Avrà la delega regionale alla sicurezza. Lo fanno sapere il deputato e coordinatore azzurro in Lombardia, Alessandro Sorte e la deputata e coordinatrice della città di Milano, Cristina Rossello.

"In effetti – aggiungono - esiste un 'caso Lombardia': mai c'erano state tante adesioni come in questo periodo”. Nel capoluogo lombardo, solo negli ultimi tre mesi, hanno aderito a Forza Italia cinque consiglieri municipali; ci sono poi gli ex consiglieri regionali lombardi, Gianmarco Senna, Massimiliano Bastoni e Maria Teresa Baldini, e decine di amministratori locali, l'ultimo Gennaro Gallo, consigliere comunale di Pavia, che è entrato nel nostro partito due giorni fa. “Stiamo lavorando per rafforzare Forza Italia e l'area moderata della coalizione in Lombardia, costruendo una squadra competente e radicata sul territorio per affrontare al meglio le prossime sfide, prima fra tutte le elezioni europee", concludono soddisfatti.

Solo qualche minuto prima il vicepremier nonché presidente degli azzurri dopo la morte di Silvio Berlusconi ha annunciato nuovi ingressi. Ci sarà qualche ingresso significativo nei prossimi giorni". E così è stato, segno che anche dopo la morte del suo leader gli azzurri sono di grande attrattiva. "Si sono tanti ex democristiani, tanti ex socialisti che non vogliono seguire il percorso di un'alleanza Pd-5S e guardano al centro. Forza Italia vuole essere punto di riferimento anche di questi italiani delusi dal centro del centrosinistra, perché ormai il centro del centrosinistra non esiste più, c'è solo la sinistra. Siamo noi attrattivi", ha concluso il ministro.