Laura Boldrini, attacco a Salvini e Meloni: "Urlatori, bella gara...", veleno puro

Laura Boldrini torna ad attaccare Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E lo fa a modo suo, usando toni durissimi che sfiorano l'insulto. L'ex presidente della Camera è un fiume in piena e usa il viaggio del premier Meloni in Polonia e le dichiarazioni del ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture per versare veleno sulla maggioranza di governo e soprattutto sul presidente del Consiglio e sul vicepremier: "È in corso una gara assai poco edificante tra Meloni e Salvini in vista delle prossime elezioni europee.

Fratelli d'Italia dice che non ci si può alleare con gli amici di Salvini (Le Pen e AfD) perché non sarebbero europeisti, e Giorgia Meloni oggi è a Varsavia per incontrare il suo sodale Morawiecki che guida un governo sotto diverse procedure d'infrazione 'per non rispetto dei valori fondamentali della Ue'".

"Nel mondo di Melonia...": le balle di Laura Boldini contro il governo

Poi l'affondo che farà discutere: "Per non parlare di quanto siano europeisti gli altri alleati di Meloni: i postfranchisti di Vox. Proprio una bella gara tra urlatori anti-Ue di vecchia data che oggi si vogliono rifare un'immagine. Una competizione taroccata tra falsi europeisti. Non ci crede nessuno". Insomma per la Boldrini è sempre colpa degli "urlatori". Il Pd è alla frutta. Per davvero...