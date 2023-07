Testamento Berlusconi, "l'ha consegnato Marta": cosa aveva la Fascina tra le mani

06 luglio 2023 a

Un lascito cospicuo, 100 milioni di euro, quello che Silvio Berlusconi ha deciso di destinare alla sua ultima compagna, Marta Fascina. Il terzo testamento del Cav, riguardante proprio la cifra lasciata alla deputata, è stato aperto mercoledì ad Arcore, alla presenza della compagna dell’ex premier. Presenti anche due testimoni, Antonino Battaglia e Stefania Gaiani. Inoltre, sarebbe stata la stessa Marta Fascina a consegnare di persona ad Arcore al notaio Arrigo Roveda l’ultimo testamento di Berlusconi, in cui è contenuto il lascito per Marcello Dell’Utri e per la compagna dell’ex premier. Questo quanto si evince dalla pubblicazione del testamento diffuso oggi.

Marta Fascina, si legge nel documento del notaio, "alla presenza dei testimoni mi consegna un busta non sigillata recante la scritta ’ai miei figli' e la firma ’S.Berlusconi' contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, apparentemente da un’unica persona... Che ritiene essere il testamento olografo del signor Silvio Berlusconi e che mi chiede di pubblicare".

Berlusconi ha scritto il testamento a mano mentre stava andando al San Raffaele il 19 gennaio 2022. "Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue", scrive l'ex premier indicando le donazioni al fratello, a Fascina e a Dell'Utri "per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me". E conclude: "Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papa'".