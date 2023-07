Testamento Berlusconi, la bomba a In Onda: "Attenzione, può essere impugnato"

07 luglio 2023 a

a

a

Candida Morvillo apre uno scenario inedito: "Il testamento di Berlusconi può essere impugnato". A In Onda su La7 a precisa domanda di Luca Telese, la giornalista del Corriere risponde così: "Ci sono dei profili di criticità legati soprattutto al terzo testamento, quello consegnato da Marta Fascina, profili che potrebbero creare problemi". Poi l'analisi si fa più precisa: "I motivi di una possibile impugnazione sono due, il primo riguarda la quota che va a Marina e Pier Silvio, da questa dovrebbero arrivare le cessioni di 230 milioni predisposte dal Cavaliere. Una quota che andrebbe ad intaccare proprio la quota dei due figli maggiori".

Ma non finisce qui, la Morvillo aggiunge: "Inoltre quel testamento è una condizione, Berlusconi scrive 'nel caso in cui non dovessi tornare dal San Raffaele', poi però dal San Raffaele è tornato e ricordiamo che quelle disposizioni non riguardano l'ultimo ricovero, ma quello del 2022". Infine, sempre la cronista del Corriere aggiunge: "C'è un altro problema che riguarda le donazioni e i regali. Questi dovrebbero arrivare sempre dalle quote di Marina e Pier Silvio. Un dato non da poco. Porgressivamente infatti la loro quota potrebbe erodersi". Insomma la Morvillo ha aperto un nuovo scenario che di fatto può avere esiti imprevedibili. Ma di certo l'unità granitica della famiglia Berlusconi non metterà a rischio le volontà dell'ex premier.