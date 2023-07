Maurizio Gasparri contro i magistrati: "Attentato alla Costituzione"

09 luglio 2023 a

Altissima tensione tra governo e magistratura: da che sono iniziati i lavori relativi alla riforma della giustizia firmata Carlo Nordio, infatti, i colpi bassi delle toghe all'esecutivo si susseguono senza soluzione di continuità.

Nella giornata di sabato 8 luglio le parole del presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, secondo il quale "è stata colpita al cuore la magistratura". E ancora, altre accuse al governo e il tentativo un poco grottesco di affermare che "non siamo noi a volere lo scontro".

"Mi sembra ovvio. Io delle loro putt***...": Feltri fa a pezzi la magistratura italiana

E nel consueto scontro quotidiano, hanno fatto molto rumore le parole di Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato ed esponente di spicco di Forza Italia, il quale come suo solito ha picchiato durissimo: "La magistratura sta attentando alla Costituzione. E questo non può essere ignorato da chi ha la massima responsabilità di presiedere questa super casta che si ritiene sovrana e intoccabile", ha concluso. Parole chiare, chiarissime, durissime, quelle di Gasparri. Parole che danno la cifra dello scontro in atto.