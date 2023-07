Elly Schlein si scatena contro Meloni: "Molto grave, inaudito scontro istituzionale"

12 luglio 2023 a

Tutto pur di dar contro a Giorgia Meloni. Questa la nuova ricetta di Elly Schlein, la segretaria del Pd che alza, e parecchio, i toni dopo l'intervento del premier in conferenza stampa a Vilnius, al termine del vertice Nato. Meloni ha risposto alle domande circa i casi degli ultimi giorni che hanno toccato il governo: quello relativo a Delmastro, Santanchè, dunque la vicenda che coinvolge il figlio di Ignazio La Russa. Su riforma della giustizia, ha spiegato di non volere alcuno scontro con la magistratura, "quei tempi sono il passato", ha spiegato Meloni.

Eppure, Schlein ha preso fischi per fiaschi. Ha insomma capito l'esatto opposto. E così, a Zapping su Radio Rai 1, ecco che spara ad alzo zero: "Mi sembra molto grave che il governo a reti unificate e a partire da Palazzo Chigi accusa la magistratura. Apre uno scontro istituzionale inaudito che non fa bene al Paese. L'abbiamo denunciato noi per primi che Delmastro abbia utilizzato informazioni riservate. E trovo ancora più grave che Nordio abbia detto che quelle informazioni non fossero riservate".

Poi, su quanto detto da Meloni sulla vicenda-La Russa: "Il premier ha preso le distanze da Ignazio La Russa sulle parole sull'inchiesta che coinvolge il figlio? Devo dire che mi sarei fortemente stupita del contrario. Abbiamo una presidente del Consiglio donna che deve stare dalla parte delle donne. Da La Russa sono arrivate parole che tendevano a dire che più giorni passano per la denuncia di una violenza meno una donna p credibile: si chiama vittimizzazione secondaria, è inaccettabile", ha pontificato la piddina.

Dunque altri affondi: "È davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorni di silenzio la presidente del Consiglio intervenga in una conferenza stampa a margine di un'importante vertice internazionale, dove peraltro il governo ancora una volta non ha toccato una palla, solamente per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie che li riguardano. Non c'è stata una parola sola sui bisogni delle persone e sui bisogni del Paese. La trovo una cosa grave", ha concluso Elly Schlein sparando nel mucchio.