Elly Schlein, "Paola Belloni l'ha mollata": bomba di Dagospia

Elly Schlein e la compagna Paola Belloni si sono dette addio? Secondo quanto riporta il sito Dagospia, "cominciano dal cuore le prime defezioni nel Pd svalvolato di Schlein". Pare infatti che al Nazareno ci siano voci incontrollate che "Paola Belloni ha anticipato De Luca, Bonaccini e Guerini messi insieme e mollato al suo destino lbgtq+ la compagna segretaria Elly, confermando che la sinistra quando si tratta di dividersi non la batte nessuno...".

Ad aprile erano uscite sul settimanale Diva e Donna le foto della segretaria del Pd insieme alla Belloni. La quale si era infuriata per la violazione della sua privacy e in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, si era sfogata: "Comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta". Ma la Belloni scorda come la dimensione privata della compagna della leader del secondo partito in Italia, per ovvie ragioni, non sia protetta come quella di una persona "normale".

"In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l’omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di 'Spatriati', per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti", aveva aggiunto la Belloni. "Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un’analisi della propria rete sociale. Ma mi rendo conto che essere la compagna di una figura pubblica vi abbia fatto pensare di avere il diritto di esporre me quanto è esposta lei". Ora è tutto finito?