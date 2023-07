Forza Italia, il messaggio dei figli di Berlusconi a Tajani: lunghissimo applauso

15 luglio 2023 a

Un lungo e commosso applauso per Silvio Berlusconi ha preceduto l’apertura del primo Consiglio Nazionale di Forza Italia, orfano del suo leader. Ad introdurlo, Antonio Tajani, vicepremier e ministero degli Esteri, favorito a ricoprire la carica di nuovo leader del partito. "Dovremmo applaudire per tutta la mattinata", ha detto un Tajani visibilmente commosso, "non è semplice". Poi Antonio Tajani ha voluto condividere con tutti gli azzurri un messaggio ricevuto dalla famiglia del Cavaliere: "Ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa, molto cordiale piena di incoraggiamento anche nei miei confronti da parte della famiglia Berlusconi che mi ha pregato di leggervi".

E ancora: "Carissimi grazie per l’appoggio e per la vicinanza che avete dato sempre al nostro papà", recita la lettera da Tajani. "Grazie per tutto ciò che farete per far continuare a vivere gli ideali di libertà, progresso e democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti, con i migliori auguri di buon lavoro". "Questa lettera ci incoraggia", ha commentato Tajani. Un vero e proprio passaggio di testimone che di fatto colloca Antonio Tajani al vertice di Forza Italia. Per il partito del Cavaliere si apre una nuova stagione ricca di nuove sfide. Da vincere.